[Vídeo] Josep Garganté (CUP): “El pitjor de l’ésser humà és a l’Ajuntament de Barcelona”

El regidor cupaire sortint explica que entre els càrrecs electes hi ha cinisme, hipocresia, falsedat i aparences

El regidor de la CUP a l’Ajuntament de Barcelona, Josep Garganté, va anunciar fa uns dies que deixa el càrrec ja que a l’inici del mandat ja va anunciar que només s’hi estaria dos anys. No obstant això, abans de marxar s'ha buidat en una entrevista a Betevé i ha afirmat que no li ha agradat “gens” ser edil del consistori i ha criticat amb vehemència la política institucional centrant-se en els càrrecs electes.

Una de les grans perles que Garganté ha deixat és expressar que no li ha agradat ser regidor perquè “el pitjor de l’ésser humà està allà dins, i parlo dels càrrecs polítics, no parlo dels treballadors i funcionaris”. I ha continuat: “Per mi allà hi ha el pitjor: el cinisme, la hipocresia, la falsedat, les aparences...”. Segons el representant cupaire, que afirma no haver fet cap amic en la seva etapa com a regidor, “si demà es morissin els 41 regidors i regidores de l’Ajuntament, l’Ajuntament funcionaria igual perquè té una inèrcia, perquè les licitacions i els concursos per externalitzar continuarien”.Garganté tampoc ha desaprofitat l’oportunitat d’explicar per què es va presentar a un ple municipal fa just un any amb una samarreta on es podia veure la cara d’Ada Colau amb les orelles de Mickey Mouse: “S’han convertit en una caricatura, en un producte més, i per això la samarreta del Mickey Mouse, de l’Ada Colau, era en plan ‘t’has convertit en una caricatura, ets una part més de l’status quo’”.