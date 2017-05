[Vídeo] Albiol fa campanya pel 'No' fent petons a noies joves

Última actualització Divendres, 19 de maig de 2017 15:00 h

Es pinta una bandera espanyola a la galta i no fa cap petó a cap home

7 ( 1 vot ) Carregant Carregant



La no campanya pel 'No' del Partit Popular segueix el seu camí. Si ara fa una setmana us explicàvem que els populars tot i que asseguraven "no necessitem fer campanyes de 'no' al referèndum, perquè el referèndum no se celebrarà", durant el mes de maig faran un total de 96 actes arreu de Catalunya. Com el mateix Xavier García-Albiol explica, la campanya ha passat a una segona fase amb aquest lamentable vídeo.

Albiol surt encamisat però sense americana (s'apropa l'estiu) en vídeo on anima a la ciutadania a gravar-se i fer com ell: el popular apareix amb una estanquera pintada a la galta esquerra i convida a la gent a fer-se "un petó per la convivència". El vídeo, fet segurament amb un telèfon mòbil (la qualitat d'imatge i so són més que millorables i amb una música de fons que esdevé molesta) arriba al moment culminant quan Albiol reconeix "haver estat assajant" els petons que farà "durant els últims minuts".

Només noies, joves i formoses

Albiol compleix la promesa i es petoneja (a la galta) amb dues noies que apareixen en els moments finals del vídeo. Les dues xicotes són clarament més joves que ell i, també, són més formoses i boniques. Evidentment, Albiol no fa cap petó a una dona de la seva edat o a una jubilada. Ep! Tampoc a cap home, només faltaria!

Yo también doy besos x la convivencia! Súmate a la campaña #laCatalunyaValiente! Por Catalunya, por España y para seguir creciendo juntos! pic.twitter.com/tkJerXDT0q — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 19 de maig de 2017

Notícies relacionades