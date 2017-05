L’‘ABC’, alarmat per un possible Catalunya-Espanya en el mundial de futbol sala femení

Última actualització Divendres, 19 de maig de 2017 18:40 h

El rotatiu unionista tem que la selecció catalana acabi competint en totes les competicions esportives internacionals

El diari ABC s’ha mostrat inquiet per la possibilitat que durant la copa del món de futbol sala femení que se celebra aquests dies a Lloret de Mar es pugui donar un enfrontament entre les seleccions catalana i espanyola. El rotatiu ha publicat una informació titulada ‘Un Catalunya-Espanya en futbol sala femení?’ on diu que “la polèmica està servida” pel possible encreuament si tots dos equips passen la fase de grups. Amb tot, la informació s’ha publicat ja caducada, perquè la selecció espanyola ha acabat de jugar el seu partit dues hores abans que transcendís la notícia de l’ABC i la seva derrota la condemnava a l’eliminació.

En qualsevol cas, hauria estat un precedent que ja inquietava el rotatiu, tot i deixar clar que es tracta d’un mundial muntat per la International Futsal Alliance, alternatiu a l’organitzat per la FIFA, que de moment no permet la participació de Catalunya i Euskadi, tal com deixa clar la informació. Amb tot, el màxim organisme de futbol a nivell mundial sí que podria deixar competir internacionalment les dues nacions, com així fa amb Escòcia o Gal·les, si l’Estat espanyol ho permetés. O, alternativament, si algun dels dos territoris esdevingués independent.