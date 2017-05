Albert Rivera està gelós de la bellesa d'Inés Arrimadas

Última actualització Dissabte, 20 de maig de 2017 05:00 h

Intenta ser el centre d'atenció mostrant els seus dots com a model a la revista Vanity Fair

L'obsessió d'Albert Rivera pel físic i el culte al cos és conegut arreu. Es va donar a conèixer a la política amb un cartell de campanya electoral on sortia totalment nu. Des de jove ha fet natació per a modelar el tors i fins i tot es va fer un implant de cabell quan les clarianes van començar a ser notòries a la seva closca. De fet, qui el coneix i ha tingut contacte amb ell així ho certifica.

El llibre fet per decebuts i enfadats exmembres de Ciudadanos, "Albert Rivera es un lagarto de V" ja explicava l'obsessió pel culte al físic i a la bellesa d'Albert Rivera. De fet, el seu escriptor, Carlos Delgado, explicava que Rivera descartava possibles candidats no pels seus dots polítics sinó per la bellesa.

El cas és que Inés Arrimadas és, amb diferència, la diputada més ben valorada pel que fa a la bellesa, atractiu i encant. En aquest sentit, la líder de Ciudadanos a Catalunya ha eclipsat absolutament Albert Rivera. Davant de l'evidència, el cap de llista taronja ha decidit seduir i posar els seus millors morros a la portada de Vanity Fair. Tal com es pot veure a la foto, Rivera hi surt posant com el que avui en dia es coneix com un 'fucker'. Un mot que trobaria la seva millor traducció al català amb ser tot un 'empotrador'.

A la portada, retocada amb photoshop ( com ja va passar amb Ada Colau ) es pot veure al Rivera més seductor, amb una gran i llarga forma fàl·lica entre les mans (un pal de billar) i estrenyent lleugerament els llavis perquè sobresurtin un xic enfora i posant cara de nen trapella. Tot un cop d'efecte del de Ciudadanos per demostrar que si Arrimadas és la més desitjada al Parlament de Catalunya, ell ho és al Congreso.

