Última actualització Divendres, 19 de maig de 2017 19:40 h

El conseller Mundó recorda que el Llibre Sisè sobre contractes va ser elaborat per experts independents, que el Consell de Garanties el va avalar i que PSC i PP van votar-hi a favor

3 ( 2 vots ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- El conseller de Justícia, Carles Mundó, creu que el recurs del govern espanyol al Tribunal Constitucional (TC) contra el Llibre Sisè del Codi Civil català, sobre contractes, és una nova "bufetada sonora" contra la sobirania del Parlament i als juristes i acadèmics independents que la van elaborar. A més, ha recordat que el Consell de Garanties Estatutàries va avalar la constitucionalitat del text i que el PSC i el PP parcialment hi van votar a favor.

En declaracions a l'ACN poc després de conèixer l'anunci que el Consell de Ministres ha aprovat recórrer part de la llei aprovada al Parlament, Mundó ha mostrat la seva indignació per un recurs contra una llei que "no és política, sinó jurídica i acadèmica, no és conjuntural, és tècnicament perfecta". "Sorprèn que malgrat l'esforç perquè no es produís el recurs, no s'ha pogut evitar", ha lamentat. Així, ha recordat que tots els llibres del Codi Civil, i aquest era l'últim, han estat elaborats per la Comissió de Codificació de Catalunya, presidida pel degà del Col·legi de Notaris, i formada per juristes i experts acadèmics independents, rigorosos i "molt prudents", que no van tenir cap dubte de la seva constitucionalitat.



A més, el text, en estudi durant deu anys, va ser avalat unànimement pel Consell de Garanties Estatutàries, després que Cs demanés la seva opinió. Després va ser aprovat a la cambra catalana per 101 vots a favor, inclosos alguns del PP en alguns punts de l'articulat, així com del PSC. Per a ell, aquest recurs "forma part de la dinàmica de voler llençar a la paperera tota la legislació del Parlament, el govern espanyol no ha tingut cap mirament i utilitza el TC per desactivar totes les iniciatives".

Segons Mundó, el recurs podria anar contra els diversos tipus de contractes de compra-venda, els més "essencials i paradigmàtics", com els que donen més garanties als deutors hipotecaris quan les hipoteques són venudes a fons d'inversió, els de construcció futura o els d'aprofitament urbanístic.