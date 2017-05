Puigdemont només portarà el referèndum al Congrés si hi ha un acord previ entre els dos governs

Última actualització Divendres, 19 de maig de 2017 20:00 h

Junqueras convida l'executiu de Rajoy a assistir a la conferència de dilluns i insta el govern espanyol a retirar les querelles contra els membres de la Mesa

ACN Barcelona .- El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha replicat al govern espanyol que el Congrés només ha de pronunciar-se sobre un referèndum en cas que hi hagi un acord previ entre els dos executius. En una breu declaració just abans de l'acte del Pacte Nacional pel Referèndum, Puigdemont ha posat una clara condició a la "invitació" que la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha fet a Puigdemont instant-lo a portar la seva proposta de referèndum al Congrés en comptes d'exposar-la en una conferència des de l'Ajuntament de Madrid juntament amb el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller Raül Romeva. Per la seva banda, Junqueras ha convidat l'executiu de Rajoy a assistir-hi i li ha demanat que retiri les querelles contra membres de la Mesa del Parament per permetre el debat sobre el referèndum.

Constatant un "canvi de to i de terminologia". El president de la Generalitat ha explicat que, tal com està previst, el Govern traslladarà "formalment" al govern espanyol la proposta per fer efectiu un referèndum pactat. I en aquest sentit, ha recordat que aquesta és la proposta del Pacte Nacional pel Referèndum amb l'aval de "centenars de milers de suports i del mandat parlamentari".Segons Puigdemont, l'executiu català està disposat a negociar les "condicions" del referèndum i, en cas d'arribar a un acord entre els dos governs, seria el moment en què s'haurien de pronunciar els dos parlaments, és a dir, el Congrés i el Parlament.Junqueras ha pres la paraula per reiterar el "dret irrenunciable" del poble a l'autodeterminació i refermar el compromís de l'executiu català a exercir-lo. "Volem reiterar al govern espanyol la invitació a assistir a la conferència de dilluns i instar a retirar les querelles presentades contra membres de la Mesa per permetre el debat i la votació sobre el mateix tema que avui el govern espanyol ha debatut al Consell de Ministres i ens ha traslladat", ha afirmat. En aquest context, el vicepresident també ha demanat a l'executiu de Rajoy que emprengui "les accions necessàries per retirar la judicialització de totes les persones que han escoltat o que volen escoltar la veu dels ciutadans".Aquest divendres, segons ha explicat la mateixa Sáenz de Santamaría, el Consell de Ministres ha debatut un informe presentat per la mateixa vicepresidenta i que té com a conclusió demanar al Govern que presenti la proposta de referèndum pactat al Congrés i no en el marc d'una conferència, tal com té previst fer-ho.