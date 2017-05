Última actualització Divendres, 19 de maig de 2017 23:00 h

Els republicans engeguen una precampanya pel 'sí' a la independència que pretén representat el "país millor" que suposaria la república catalana

ACN Barcelona .- La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha volgut emplaçar aquest divendres a la nit el govern espanyol de Mariano Rajoy a assistir a la conferència que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, oferiran dilluns a Madrid. Rovira assegura que allà el Govern "explicarà el plantejament que fa" a l'Estat davant la situació actual, i per això reclamen de l'executiu espanyol que "acudeixi com a primer pas per començar a parlar" del referèndum. En aquest sentit, la republicana ha "celebrat" que el govern de Rajoy "faci les primeres anàlisis sobre el dret a l'autodeterminació" i que "s'obri" a parlar del referèndum "de govern a govern, sobretot després dels suports recollits pel Pacte Nacional".

Rovira ha fet aquestes declaracions després de participar, junt al portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, en una enganxada de cartells que ha donat el tret de sortida a la seva precampanya pel 'sí' a la independència en el marc del referèndum previst per al setembre. Segons la secretària general, amb aquesta campanya "es vol donar un 'sí' a nou país però també a moltes altres coses". "Per a nosaltres la independència és un instrument per fer un país millor i, com diu la campanya, és un 'sí' a més oportunitats, a un futur més digne, a un habitatge digne, a les infraestructures que ens mereixem i que paguem. Es la campanya que volem que ens representi", afirma la republicana.Sabrià, per la seva part, ha explicat que la campanya "no té un sol eslògan, sinó que en té molts per omplir-la de continguts". I és que el material gràfic i la cartellera mostren diferents personatges d'edats, procedències i estils diferents apostant pel 'sí' a la independència per aconseguir millores en diversos àmbits socials i polítics. "Tenim tants eslògans com oportunitats esperem de la república", afirma Sabrià, que comenta que als cartells i anuncis surten "gent senzilla que mira als ulls i parla directament" per explicar que "l'únic canvi possible és la república".A més, Sabrià ha explicat que aquesta precampanya no és incompatible amb la conjunta que s'espera que facin els partits sobiranistes amb les entitats independentistes. "Hi ha el compromís que sigui una campanya coordinada i en el moment això es converteixi en campanya, tindrà la coordinació necessària, sempre amb línies i pautes conjuntes", ha conclòs.