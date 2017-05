Última actualització Dissabte, 20 de maig de 2017 10:00 h

Segons l’expert nord-americà Arthur Brooks, president de l’Institut d’Empresa Americà (AEI) que assegura a l’ACN que el moviment independentista català “no és populista”

ACN Barcelona .- El president de l’Institut d’Empresa Americà (American Enterprise Institute, AEI), Arthur Brooks, ha assegurat en una entrevista amb l’ACN que una Catalunya independent a la Unió Europea “podria, d’una manera estranya i paradoxal, tenir un benefici més gran del que Europa pot imaginar”. El reconegut científic nord-americà considera que Catalunya, amb la seva cultura empresarial, es podria convertir “en un exemple” per altres països i ajudar a “ressuscitar” una Europa que està “patint”. Brooks, expert en populismes, també ha manifestat que “el moviment independentista català no és populista”, sinó “tot el contrari”.

El president del think tank conservador Institut d'Empresa Americà i reconegut investigador en ciències socials ha explicat en l’entrevista que el moviment independentista català “no és populista” perquè “el populisme és un intent del poble de treure el poder dels líders”. “No és el que està passant a Catalunya”, ha dit, recordant que els mandataris catalans “estan a favor de la independència”, en línia amb els moviments que es manifesten al carrer. Segons Brooks, avui dia “molta gent” descriu com a populista “allò que no els agrada”.Tot i que Brooks prefereix no posicionar-se sobre la política interna catalana i espanyola, l’expert veu potencials efectes positius per a Europa amb una Catalunya independent. El president de l’Institut d’Empresa americà ha dit que “si Catalunya és independent i es veu com a exemple de lliure empresa, de comerç i de capacitat empresarial, podria de fet tenir un efecte ressuscitant per tot Europa, podria ser un exemple per a un continent que està patint”. “Una Catalunya lliure podria, d’una manera estranya i paradoxal, tenir un benefici més gran del que Europa pot imaginar”, ha afegit.Preguntat sobre com es veu des dels Estats Units el procés d’independència, Brooks ha assegurat que “els americans no s’interessen massa per la política exterior” però “tenen simpatia cap als moviments independentistes perquè l’autodeterminació és un valor fonamental”.Brooks va ser a Barcelona dimecres convidat pel Consell Català de Diplomàcia Pública (DIPLOCAT) per fer una conferència al CCCB sobre ‘El populisme i la dignitat humana’. L’acte va comptar amb la participació de l’exconseller d’Economia, Andreu Mas-Colell i el secretari general de Diplocat, Albert Royo.Tot i que l’expert està d’acord amb la visió negativa de populisme, creu que es podria aprofitar “per recuperar la dignitat humana” i “la solidaritat amb aquells que estan socialment més desprotegits”. El camp principal d’investigació de Brooks és la connexió entre cultura, política i economia. És autor de diversos llibres, un dels quals, ‘The Road to Freedom: How to win the fight for free enterprise’ forma part del llistat d’èxits de vendes del ‘New York Times’.El president de l’Institut d’Empresa americà és no només un científic de les ciències socials, sinó també músic. Va venir a Barcelona fa 25 anys per tocar en una orquestra de la ciutat i es va acabar casant amb una catalana. Des de llavors, visita Barcelona com a mínim una vegada a l’any. Brooks confessa que la capital catalana és ‘la seva ciutat preferida al món’.