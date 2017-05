El parlament d'Irlanda crea un grup sobre Catalunya i convida Romeva a la seva primera reunió

Última actualització Dissabte, 20 de maig de 2017 11:15 h

El conseller d'Afers Exteriors explicarà el 24 de maig a diputats i senadors dels principals partits irlandesos els passos que seguirà el Govern per convocar el referèndum

ACN Londres .- El Parlament d'Irlanda segueix l'exemple de Westminster i també comptarà amb el seu propi grup de discussió sobre Catalunya, segons ha pogut saber l'ACN. Diputats i senadors del Fine Gael, el Fianna Fáil i el Sinn Féin, els principals partits amb representació a l'Assemblea i al Senat irlandesos, juntament amb parlamentaris independents, han impulsat la creació del grup d'amistat amb Catalunya que ha convidat al conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, a la seva primera sessió. L'acte, el 24 de maig a Dublín, permetrà a Romeva explicar els passos que pretén seguir el Govern per convocar el referèndum d'independència a Catalunya.

L'anomenat 'Oireachtas Friends of Catalonia' té com a objectius reforçar les relacions institucionals entre Catalunya i Irlanda, estrènyer els llaços comercials i potenciar la representació cultural i social catalana a Irlanda. Romeva viatjarà a Dublín el 24 de maig per participar en la presentació oficial del grup, com ja va fer el març passat amb el grup de discussió creat al Westminster.Romeva explicarà les accions del govern català en un acte institucional a la 'House of the Oireachtas' de Dublín, el nom amb què es coneix el parlament irlandès. Durant la presentació, Romeva donarà a conèixer els plans de la Generalitat per celebrar un referèndum a Catalunya, en línia amb la voluntat de l'executiu català d'internacionalitzar el procés.Més enllà de la política, el grup també farà un especial èmfasi en les relacions comercials entre Irlanda i Catalunya: actualment, el 24% de les exportacions de l'Estat espanyol a Irlanda són catalanes i es calcula que hi ha més de 500 empreses a Catalunya que exporten regularment al país. A més, firmes com Gas Natural, Catalana Occident o Grífols, tenen seu a Irlanda.Un altre dels objectius del 'Oireachtas Friends of Catalonia' és promoure la llengua i la cultura catalanes a Irlanda i potenciar, sobretot, l'ensenyament del català. Actualment la universitat de Cork i la National University of Ireland, a Dublín, ofereixen estudis de reglats de català i un dels objectius del grup és ampliar l'oferta a d'altres centres.Finalment, també es busca donar una major visibilitat a grups culturals i entitats com els Castellers d'Irlanda o el Casal Català de Dublín.La creació del grup d'amistat que impulsarà el parlament irlandès se suma a d'altres iniciatives semblants que s'han succeït en els darrers anys a Europa. Suïssa, Estònia i Finlàndia han creat grups d'amistat amb Catalunya i més recentment, el març, el parlament de Westminster va oficialitzar la creació d'un intergrup que inclou membres de la Cambra dels Comuns i dels Lords de tots els partits polítics.