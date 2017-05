Última actualització Dissabte, 20 de maig de 2017 18:20 h

La líder de Cs al Parlament acusa Puigdemont de preferir els "monòlegs" i de fer propostes de diàleg "falses"

ACN Barcelona .- La presidenta del grup parlamentari de Cs, Inés Arrimadas, ha acusat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de preferir els "monòlegs" i de fer propostes de diàleg "falses". "A Puigdemont no li agraden gens els debats on se'l pugui rebatre, on puguin parlar altres i on pugui perdre una votació", ha declarat la diputada aquest dissabte. Ha afegit que el president prefereix parlar en "entorns controlats convidat per Podem", en al·lusió a la conferència que oferirà el proper dilluns a l'Ajuntament de Madrid. Per a la diputada, les propostes de diàleg del president català són falses perquè quan se li ofereix un espai de diàleg "s'amaga darrera de l'estelada i no dona la cara".

La també portaveu estatal de Cs ha criticat també ERC i la seva precampanya pel 'sí' a la independència al referèndum assegurant que els republicans fa temps que estan en campanya "però per a unes eleccions, no per repetir el 9-N". Els ha acusat d'estar "enganyant molta gent de bona fe" perquè ha assegurat que la consulta és per a ells "només una excusa per poder presentar-se a les eleccions autonòmiques".Per últim, s'ha referit a les primàries que el PSOE celebra aquest diumenge afirmant que "Espanya no pot estar pendent de la crisi d'un partit".