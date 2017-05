Última actualització Dissabte, 20 de maig de 2017 20:10 h

Els cupaires diuen al Govern que "no s'hi val" posar l'actitud de l'Estat com a excusa i reiteren l'exigència de data i pregunta

ACN Barcelona .- El portaveu del Secretariat Nacional de la CUP Quim Arrufat ha dit a la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Saénz de Santamaría, que "o s'esforcen més" al fer propostes o els catalans marxaran "sense dir ni adéu". Arrufat ha valorat així la invitació que la vicepresidenta va fer aquest divendres al president del Govern, Carles Puigdemont, perquè anés a les corts espanyoles a explicar la proposta de referèndum pactat. Arrufat ha criticat la "gran oferta" de l'executiu de Mariano Rajoy i l'ha instat a esforçar-se més a "comprendre la dimensió i la profunditat de la revelació democràtica" que es viu a Catalunya. D'altra banda, ha reiterat l'exigència al Govern de fixar data i pregunta, així com de tenir un horitzó "clar i nítid" i un "compromís" amb la consulta.

Arrufat ha fet aquestes declaracions en el marc de la jornada 'Sobirania popular i Autodeterminació' que ha celebrat la CUP aquest dissabte a Barcelona i que ha comptat amb la participació de representants polítics de la regió euromediterrània a favor del referèndum a Catalunya. El portaveu del Secretariat Nacional ha criticat la invitació de Santamaría i l'ha advertit que el moviment que viu Catalunya el tenen "en cocció" arreu de l'Estat espanyol. Per això, l'ha instat a "esforçar-se més" per comprendre el que està passant."Si aquesta és tota l'oferta de negociació que ha de fer al 80% del poble que creu que mereix el dret a decidir i que està disposada a votar en referèndum, només ens queda dir-li que posarem les urnes, guanyarem, marxarem i tindrem república catalana aquesta tardor", ha declarat.El portaveu ha reconegut que el camí cap al referèndum "no és fàcil" però li ha dit que "no s'hi val dir a mig camí que no s'esperaven que l'estat respongués d'aquesta forma". Per això, ha exigit que treballi en la preparació de les mesures necessàries per garantir que el referèndum es podrà convocar, celebrar i que hi hauran les garanties democràtiques perquè la gent pugui votar i sigui "reconegut internacionalment".El cupaire ha destacat el "tresor" que significa la majoria social a favor del referèndum i que està "disposada a revelar-se per posar les urnes" i ha instat els ciutadans a continuar mobilitzant-se. També ha fet una crida a la "insubmissió" després de comprovar que les mobilitzacions no han aconseguit fer fora el "règim" ni a l'Estat espanyol ni arreu d'Europa.En aquest sentit, ha reclamat l'"autotutela" dels propis drets dels catalans davant d'un Estat que no vetlla per garantir-los. "Si l'Estat no és capaç de garantir els drets democràtics ens els autotutelem i els garantim", ha dit.En clau internacional, ha defensat que el referèndum és la "millor aportació" que els catalans poden fer a la "democratització" d'Europa. El cupaire ha esperat que Catalunya sigui la punta de llança de l'assoliment de les lluites populars i aconsegueixi "portar la victòria a algun racó d'Europa". El portaveu ha considerat que per tot això és "imprescindible" que la votació en el referèndum es faci "en clau europea" per tal de demostrar que el poble organitzat pot transformar la realitat, al temps que l'ha definit com l'"aportació internacionalista" dels catalans a la les lluites de les classes popular arreu del món.Arrufat ha estat l'encarregat de cloure una jornada que s'ha celebrat durant tot el dissabte i que ha comptat amb la participació d'una quinze de representants polítics de diversos països d'Europa i la mediterrània.L'acte polític final –'Referèndum sí o sí' ha comptat amb la participació de portaveus dels partits HDP del Kurdistán, el SINN FÉIN irlandès, els alemanys Interventionistiche Linkei Die Linke, així com d'altres provinents de Polònia o Àustria. També hi han participat representants de partits de l'Estat com SORTU del País Basc, el BNG gallec i el sindicat andalús SAT.Tots ells han reclamat al govern espanyol que escolti la demanda del poble català per poder celebrar un referèndum i han expressat el seu suport i acompanyament en la lluita per aconseguir-ho.