Patxi López, la jugada de l’aparell del PSOE per impedir la victòria de Pedro Sánchez

Última actualització Diumenge, 21 de maig de 2017 12:15 h

L’exlendakari amb amb el suport del PP, és l’eina per evitar la derrota de la sultana andalusa, malgrat tot Sánchez pot guanyar

ACN Madrid .- El candidat a la secretaria general del PSOE Patxi López ha votat aquest diumenge a la seva agrupació de Portugalete, a Biscaia. L’exlehendakari s’ha mostrat “convençut” que avui hi haurà una “gran mobilització” dels militants socialistes “perquè som molt conscients del que està en joc i anirem a votar pensant en que és millor per al partit socialista i per a Espanya”. “El que espero és que demà sigui el primer dia en que tots junts recuperem el millor PSOE, que és el que està esperant la ciutadania, i sigui el primer dia de la recuperació del PSOE”, ha dit en declaracions a la premsa.

El candidat alternatiu pot acabar donant la sorpresa. Els nervis de l’aparell són més que evidents, la recollida d’avals a favor de Susana Díaz i Patxi López ha estat un prova evident de les males arts de l’aparell, forçant a la militància fins a extrems inconfesables.Tots dos saben que des de l’extrema esquerra de Pablo Iglesias no és pot guanyar unes eleccions, si des d’un moviment del centre esquerra que superi les estructures dels vells partits. Ciudadanos no és Macron i per tant la porta segueix oberta per un nou partit liderat per Pedro Sánchez i Errejón.ACN Madrid .- La presidenta andalusa i candidata a la secretaria general del PSOE, Susana Díaz, ha votat aquest diumenge a les 11h a l’agrupació de Triana-Los Remdios, a Sevilla, des d’on ha apel·lat a la participació en un dia “important per al PSOE”. “Animo tots els companys a votar perquè el que esta fent avui el PSOE és un exemple de participació i democràcia, i estic convençuda que serà un gran dia per al Partit Socialista”, ha dit en declaracions als mitjans. Díaz ha assegurat que a partir de demà caldrà “aixecar el PSOE” perquè “som l’alternativa de govern a aquest país i comença el compte enrere per tornar a guanyar la confiança majoritària dels ciutadans”. En aquest sentit s’ha mostrat “convençuda” que “el millor” per al PSOE comença “demà” i que “milions de ciutadans es retrobaran amb el PSOE”.