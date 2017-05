Última actualització Diumenge, 21 de maig de 2017 13:00 h

La secretària general d'ERC defensa que "cap poble pot imposar el futur polític a un altre poble"

10 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- La secretària genera d'ERC, Marta Rovira, ha descartat que el Congrés espanyol pugui expressar-se sobre el referèndum de Catalunya ja que "cap poble pot imposar el futur polític a un altre poble" perquè el dret d'autodeterminació és "irrenunciable" i "innat". En una entrevista al 3/24 Rovira ha recordat, a més, que en el Congrés hi ha unes majories (PP, PSOE, C's) "molt diferents" de les que hi ha al Parlament català i, en conseqüència, seria un "frau democràtic" que es pronunciés sobre aquesta qüestió. La secretària general d'ERC ha explicat que aquest dilluns, en la conferència a Madrid, s'interpel·larà el govern espanyol per poder fer de forma pactada el referèndum però que en qualsevol cas s'ha d'exercir el dret d'autodeterminació i votar.

Notícies relacionades

Rovira creu que "no és honesta" la proposta que la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, va fer divendres en el Consell de Ministres ja que el dret d'autodeterminació dels catalans és un "dret innat" i per tant no correspon al Congrés decidir sobre el referèndum. Ha recordat, també, la diferència entre les majories actuals a la cambra baixa i al Parlament català, unes majories, "immobilistes" –al Congrés- i un govern espanyol que "es carreguen" els intents que es fan des de Catalunya de "fer avançar" el país. En aquest sentit s'ha referit a la llei de pobresa energètica, dipòsits bancaris o igualtat efectiva entre gèneres. Rovira ha recordat, a més, que des del 2012 s'ha portat a debat al Congrés el referèndum "més de quinze vegades" sense resultat.La secretària general d'ERC s'ha referit a la relació del seu partit amb els Comuns i Podem, per una banda, i amb Pdecat, per l'altra. Sobre els primers, ha dit que ERC dona suport a la moció de censura que impulsen contra el govern de Rajoy perquè "van en contra de la majoria immobilista" i han de coincidir en "espais de trobada" per fer "un referèndum efectiu" a Catalunya. En aquest sentit, també ha defensat un referèndum que compleixi els estàndards internacionals, i s'ha referit a la Comissió de Venècia.Pel que fa al PdeCat, ha tret importància a les diferències de vot que han viscut tan al Parlament, entorn del cas Palau, com al Congrés, amb l'estiba, i ha assegurat que no hi ha "esquerdes" entre les dues formacions pel que fa a l'objectiu del referèndum i que ERC és "lleial" amb l'acord de govern.D'altra banda, Rovira s'ha referit al reguitzell d'inhabilitacions que es poden produir via judicial i ha assegurat que "cada querella és un nou fracàs de l'Estat". Rovira creu que "la repressió no pot durar sempre" i que cal "preparar el referèndum" sense fer cas de les "amenaces". Pel que fa als preparatius a la campanya del referèndum, Rovira preveu que un cop comenci la campanya pel sí, també sorgirà una "campanya pel no".