Última actualització Diumenge, 21 de maig de 2017 14:45 h

Els anticapitalistes consideren que no hi ha "cap excusa ni pla B" per allargar la consulta més enllà del setembre

ACN Bordils .- La CUP considera que el govern de l'Estat fa "filibusterisme" invitant a Puigdemont a presentar el referèndum a les Corts espanyoles. Els anticapitalistes consideren que la voluntat de l'executiu de Rajoy és "alentir el procés" i estan "convençuts que "no té cap intenció" de negociar una consulta acordada.

La presidenta del Grup Parlamentari de la CUP, Mireia Boya, considera que l'Estat posa a l'esfera pública "un fals diàleg", però assegura que "no tenen cap gana de fer el referèndum perquè suposaria trencar amb el règim del 78". Boya també ha deixat clar que per a ells no hi ha "excuses o plans B" que justifiquin allargar el referèndum més enllà de setembre.