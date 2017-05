“Els Comuns” ens tornen a deixar sense Metro

Última actualització Diumenge, 21 de maig de 2017 19:00 h

Els sindicats han convocat aturades parcials de 7.00h a 9.00h, de 16.00h a 18.00h i de 20.30h a 22.30h per quart dilluns consecutiu

ACN Barcelona .- El servei del Metro de Barcelona tornarà a patir una vaga aquest dilluns 22 de maig en tres franges horàries: de les 7.00h a les 9.00h, de les 16.00h a les 18.00h i de les 20.30 a les 22.30 h. Les negociacions sobre el conveni col·lectiu entre la direcció i els sindicats de TMB s'han reprès aquesta darrera setmana i les dues parts han seguit acostant posicions, però la manca d'un acord definitiu ha portat els treballadors a mantenir les aturades parcials, que ja es van produir els darrers dies 24 d'abril, 8 i 15 de maig. El Departament de Treball ha decretat uns serveis mínims del 40% a les hores punta (de 7.00h a 9.00h i de 16.00h a 18.00h) i del 20% a les hores vall (de 20.30h a 22.30h).

Les aturades s'han de repetir cada dilluns laborable fins que els treballadors no considerin que la negociació del conveni col·lectiu amb la direcció de l'empresa s'ha desbloquejat. La direcció de TMB ha reclamat als sindicats del Metro de Barcelona que portin ja a l'assemblea de treballadors la darrera proposta de conveni col·lectiu que l'empresa va fer fa dues setmanes, però els sindicats encara hi veuen punts de desacord i volen seguir negociant. Aquest mateix dilluns 22 de maig, el Departament de Treball ha d'informar les parts de quan es reprendran les negociacions.Fonts de l'operadora han assenyalat que la proposta de conveni inclou avenços en àmbits com les vacances, les internalitzacions de serveis, la conciliació amb la vida familiar, l'estabilitat laboral o les excedències, a més d'una millora salarial i de manteniment del poder adquisitiu que "està al límit de la llei de pressupostos". La direcció vol que el treballadors coneguin directament aquesta proposta i que, en cas d'acceptar-la, es puguin desconvocar les vagues previstes per tots els dilluns laborables. Tanmateix, l'operadora ha demanat "paciència" als usuaris de cara a les aturades parcials previstes.Els sindicats van xifrar en més del 90% el seguiment entre els treballadors de les tres jornades de vaga prèvies. La protesta de la plantilla del Metro de TMB va ocasionar en totes les ocasions aglomeracions a les andanes i que els combois circulessin més plens de passatgers del normal en un dia laborable, ja que les freqüències de pas es van eixamplar fins al voltant dels deu minuts a les hores punta. TMB també lamenta que "els sindicats han ignorat l’emplaçament de l’empresa i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de tornar a la normalitat laboral mentre culmina la negociació del conveni".De cara a la vaga de dilluns, TMB ha reiterat que els serveis mínims decretats (del 40% en les aturades que coincideixen amb hores punta i del 20% en hores vall) seran "insuficients" per absorbir la demanda, especialment al matí. De 7.00h a 9.00h se solen concentrar unes 215.000 entrades a la xarxa de metro i de 16.00h a 18.00h es poden registrar 170.000 entrades. Per això, l'empresa recomana buscar mitjans alternatius de desplaçament.