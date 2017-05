L’editorial d’‘El País’, desbocat contra Pedro Sánchez

Última actualització Dilluns, 22 de maig de 2017 10:00 h

El diari de PRISA posa el nou líder del PSOE a l'alçada de Trump i el Brexit

El diari El País és un dels màxims derrotats a les primàries del PSOE, per la croada tenen organitzada contra el secretari general socialista electe des del setembre passat. El rotatiu no ha paït el daltabaix de Susana Díaz i de l’establishment de la formació –Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero i barons territorials– i ha dedicat un editorial molt contundent contra el nou líder del PSOE, a qui compara amb populismes com el de Trump o el Brexit.

El rotatiu dibuixa un perfil de Sánchez més proper al populisme; en aquest sentit, diu que amb les primàries del PSOE, “finalment Espanya ha sofert també el seu moment populista”. I continua: “L’emoció i la indignació cega s’han contraposat exitosament a la raó, els arguments i el contrast dels fets”. Segons El País, “la demagògia –coneguda a Podemos o Trump– dels de baix contra els de dalt s’ha imposat a l’evidència de la veritat, els mèrits i la raó”.El rotatiu, que expressa que la jornada d’ahir “no pot sinó provocar una profunda preocupació”, fa posar les mans als caps dels amants de la participació ciutadana, ja que diu: “La victòria de Sánchez no és aliena al context polític de crisi de la democràcia representativa, en el qual s’imposen amb summa facilitat la demagògia, les mitges i falses veritats”. El País també barreja el procés independentista català a la votació socialista d’ahir: “En un moment en el qual Espanya enfronta un greu problema territorial a Catalunya, era més necessari que mai que el PSOE es configurés com un partit estable i capaç de suscitar amplis suports”. Un altre article d’opinió al mateix diari , signat pel periodista Rubén Amón, referint-se a Sánchez, ha escrit: “I tant representa una apel·lació a les emocions com encimbellada la seva negligència política”. A més, així com en l'editorial d'El País, es mostra escèptic amb què el nou líder socialista pugui fer remuntar el terreny perdut al partit: "Costa feina creure que Sánchez pugui liderar i ressucitar el PSOE que ell mateix ha malaguanyat".