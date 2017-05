Turull fulmina les suposades filtracions d’‘El País’ sobre la desconnexió

APAÑAMELAPELA Republica Catalana II*II Republica Catalana II*II

11.46 h









Estan acollonits, nomes s'ha de veure el to amb que la Santamaria va convidar al

Puigdemont al Congres,semblava un xaiet, quan sempre es ultra-agresiva.

Despres de demanar per anar al Congreso i el Senat, els van dir que no.

Llavors van llogar la sala de l'Ajuntament de madrit.

Espero que Puigdemont no hi vagi, busquen un nou cas Ibarretxe,s'el volen menjar.





LA LLIBERTAT, NO ES DEMANA



S''AGAFA



DUI JA!!!!!









