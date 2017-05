Una eurodiputada unionista pixa fora de test comparant el procés amb la guerra dels Balcans

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || | L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

13.15 h







L'opinió del Gumersindo-Gustavo #1 no us penseu que és INSÒLITA ni molt menys. N'hi ha pocs que gosin exposar-la en públic, perquè saben que no són temps, els del segle XXI per a FRANQUISTADES violentes, pero de ben segur que N'HI HA MILERS QUE HO SOMNIEN !!