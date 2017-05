Reunió exprés al més alt nivell de la Fiscalia contra el procés per una especulació

Última actualització Dilluns, 22 de maig de 2017 13:25 h

José Manuel Maza ja ha anunciat moviments al ministeri públic per la filtració que publica avui 'El País' sobre la desconnexió

El fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, ha anunciat que reunirà avui mateix la cúpula de la fiscalia per examinar el contingut d’una filtració periodística d’El País sobre el suposat contingut de la llei de transitorietat que ja ha estat desmentida per Junts pel Sí. El líder del ministeri públic, tot i haver estat reprovat pel Congrés juntament amb el ministre de Justícia i el fiscal anticorrupció per la operació Lezo, continua al càrrec i es manté ferm en la seva bel·ligerància contra el procés.

En una entrevista a ‘Los Desayunos de TVE’, Maza ha admès que és precipitat pronunciar-se sobre una “filtració” i ha qualificat la Llei de transitorietat com quelcom “sorprenent” i “estrany en un Estat de dret”. Amb tot, ha afirmat que reunirà aquest mateix dilluns la cúpula de la Fiscalia amb “celeritat” per decidir si adopta algun tipus de mesura preventiva o d’investigació.Els precedents d’atacs de Maza contra el procés català són diversos, tot i que només porta mig any al càrrec. El més recent, la setmana passada. Concretament dimarts, quan Maza va ordenar a la Fiscalia de Catalunya la presentació d’una querella al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, i el secretari general d’aquest departament, Francesc Esteve, per haver iniciat els tràmits per a la compra de les urnes del referèndum.