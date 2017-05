Última actualització Dilluns, 22 de maig de 2017 16:15 h

Brussel·les es queixa dels llargs procediments judicials, la manca d'estratègies preventives o la manca de legislació per protegir delators

La Unió Europea ha tocat el crostó a l’Estat espanyol en matèria de corrupció en un informe semestral amb recomanacions pels estats membres que ha publicat aquest matí. El document també lamenta diversos aspectes econòmics relacionats amb la baixa productivitat i la falta d’innovació, tal com explica el digital especialitzat Més Economia, però un dels punts més dèbils que hi veuen és la manca d’accions preventives del govern Rajoy per evitar la corrupció.

“Malgrat un augment de les investigacions sobre corrupció que involucren casos a nivells local i regional, no s’han desenvolupat estratègies preventives a mida per mitigar els riscos de corrupció per a aquests governs i tampoc hi ha una estratègia preventiva compartida entre tots els nivells de governança”. A més, remarca “altres defectes, com la manca de legislació per protegir delators, el grau d’independència de la recentment establerta Oficina de Conflictes d’Interessos i la manca de regulació dels grups de pressió”.L’informe també critica que els processos judicials siguin tan llargs: “Una altra qüestió afecta els allargats procediments judicials per casos de corrupció”. Per bé que reflecteix els canvis legislatius per intentar retallar terminis el 2015, creu que en els casos més complexos no podrà fer-se efectiva perquè “els límits de temps no serien suficients per construir els casos”.