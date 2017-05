[Vídeo] El documental de TV3 sobre l'Operació Catalunya debilita Colau

Última actualització Dilluns, 22 de maig de 2017 21:35 h

L'alcaldessa va aprofitar algunes de les falsedats per fer campanya i mai ha demanat disculpes

El programa d'ahir del 30 Minuts va dedicar el seu espai a l'Operació Catalunya. Amb el subtítol "Anatomia d'una conspiració: una policia política?" el reportatge de Genís Cormand i Joan Albert Lluch va esclarir i ordenar els lamentables fets perpetrats per les clavegueres de l'Estat contra el procés. Un dels temes abordats perl capítol va ser quan es va acusar Xavier Trias de tenir un compte a l'estranger, una notícia totalment falsa".

L'usuari de Twitter Kasper Juul ha fet un muntatge afegint un fragment al documental del 30 minuts d'ahir, el programa més vist del diumenge a Catalunya, que hi podria haver anat perfectament.

Ada Colau i el seu equip de campanya, quan aspirava a governar la ciutat, va fer un ús deliberat i maquiavèl·lic de les informacions falses que generava l'Operació Catalunya per atacar Xavier Trias i la seva gestió al consistori municipal barceloní. De fet, com es pot veure al vídeo, Ada Colau va arribar a citar "els comptes" que tenen "a l'estranger o no sé on" per referir-se a Xavier Trias. Cal recordar que, tot i demostrar-se la falsedat i calúmnia de totes aquelles informacions, Ada Colau no ha demanat mai disculpes.

Es pot dir ja que alguns van aprofitar electoralment les clavegueres de l'Estat per obrir-se camí? Xavier Trias a l'#OperacióCatalunyaTV3. pic.twitter.com/x3WKH3uhyy — Kasper Juul (@KasperJuul_0) 22 de maig de 2017

