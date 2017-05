[Vídeo] Els greus insults a Piqué durant la celebració madridista queden impunes

Última actualització Dilluns, 22 de maig de 2017 17:30 h

Dani Carvajal: "Piqué cabrón, saluda al campeón"

Durant la nit d'ahir a la plaça de la Cibeles de Madrid, mateix lloc on avui Carles Puigdemont farà avui una conferència, els aficionats del Reial Madrid es concentraven per celebrar el títol de lliga de futbol. Durant la festa, el defensa blanc, Dani Carvajal, va agafar el micro i va cridar: "Piqué, cabrón, saluda al campeón". Uns greus insults que tot apunta que quedaran impunes.

Les disculpes d'Eto'o

Samuel Eto'o va haver de demanar disculpes poques hores després que celebrés un títol del Barça amb un crit similar: "Madird Cabrón, saluda al campeón". Justament, en aquell moment Gerard Piqué va intentar fer-lo callar. La pressió de la premsa madrilenya i les exigències del club merengue van aconseguir que l'africà es retractés i demanés disculpes en una roda de premsa convocada per ell mateix.

Les falses declaracions de Sergio Ramos

Una vegada més, Sergio Ramos, capità del Madrid, ha demostrat de quin peu calça. En unes declaracions efectuades el 2015 el sevillà va dir que "jo, quan guanyo, no me'n recordo de ningú més que no siguin els meus". Va ser la seva resposta a la frase de Gerard Piqué durant els actes de celebració al Camp Nou quan va dir això que "amb tu va començar tot, Kevin Roldan". Ja hem vist, que no és cert.

Silenci de la directiva del Barça

De moment, cap membre de la directiva del Barça ha mostrat la intenció d'exigir unes disculpes als jugadors blancs o a la mateixa entitat en nom d'ells. Des de la junta del Barça, de moment, tampoc s'han valorat els fets ni emès cap comunicat al respecte.





