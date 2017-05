Cau en picat la participació dels inscrits als comuns amb el rerefons del conflicte amb Podem

Última actualització Dilluns, 22 de maig de 2017 18:45 h

Baixa en 20 punts en comparació amb les votacions de fa un mes i mig

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Els comuns ja tenen el nom oficial del nou partit: Catalunya en Comú. Amb un resultat ajustat davant ‘En Comú Podem’ (53,6% a 46,4%), el projecte d’Ada Colau i Xavier Domènech s’enlaira. Amb tot, la votació té un gran però: la participació. Només 3.459 persones han pres part en el procés d’elecció, una dada que representa un descens en comparació amb els votants a l’assemblea constituent, 5.540 de 9.279 inscrits. Així, del 58,8% de participació han passat a aproximadament un 37%, si el nombre de registrats al partit és similar a principis d’abril.

Notícies relacionades

Una de les grans pedres a la sabata de la nova formació, de moment, ha estat el rebuig de Podem a formar part del projecte, cosa que impedeix a Colau i Domènech aglutinar més massa de simpatitzants. A més, el grup parlamentari compartit per les formacions integrants de Catalunya en Comú i els d’Albano-Dante Fachin, Catalunya Sí que es Pot, es podria esquinçar en qualsevol moment en els propers mesos.La raó és que els plans de referèndum unilateral que Carles Puigdemont té sobre la taula forçaran CSQEP a posicionar-se sobre el tema. El risc del grup parlamentari, però, és que Podem porta el plebiscit a debat entre els seus afiliats i, el que surti escollit, podria contradir l’eventual posicionament de la resta de CSQEP, integrada a Catalunya en Comú. Segons Podem, els 121 cercles locals establerts a Catalunya discutiran sobre com ha d’entomar el partit el full de ruta de la Generalitat i l’11 de juny “es coneixeran els primers resultats”.Fachin posa sobre la taula de discussió interna l’opció de “reconèixer clarament un referèndum acordat com la millor eina per desbloquejar la situació”; és a dir, descartar donar suport a un d’unilateral. Una altra opció és que, tot i no ser acordat, Podem participi “d’aquesta convocatòria referendària, entenent que cal una participació massiva perquè tingui caràcter vinculant”. I com a tercera via, planteja considerar la votació com “una mobilització des de baix” ja que s’entendria “com un acte de mobilització cívica i d’empoderament social”. És a dir, fer un nou 9N, sense validesa legal.