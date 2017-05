TV3 posa llum sobre les notícies falses

Última actualització Dimarts, 23 de maig de 2017 05:00 h

L'especial del Sense Ficció, titulat 'Veritats de mentida', es pregunta: Som més tolerants amb la mentida? Com es cola la mentida en el nostre dia a dia? Sabem detectar quan ens volen fer empassar mentides com a veritats? Amb la direcció de Montserrat Besses i la realització de Marc Rodríguez Puig, el documental s'endinsa en la postveritat, la paraula de l'any 2016 segons el diccionari d'Oxford.

El documental, que s'emetrà avui dimarts a les 21.55h a TV3 i és de producció pròpia, compta amb entrevistes fetes per les delegacions i els corresponsals de TV3 al món amb especialistes de primer nivell de l'àmbit català i internacional, com el president del The New York Times i un dels periodistes més destacats de la secció de política del The Washington Post, per mirar de respondre sobre l'etapa d'hostilitat insòlita entre els periodistes i els polítics i la necessitat de respondre fins a quin punt els mitjans o les xarxes socials són capaces de rastrejar les falsedats o mitges veritats que arriben al públic.