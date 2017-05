[Vídeo] Els tres mastegots de Puigdemont a Madrid

Última actualització Dilluns, 22 de maig de 2017 19:25 h

Elogia l'actitud de Manuela Carmena, recorda la judicialització del procés a casa l'enemic i afirma que el referèndum es farà

Carles Puigdemont ha estat l'últim a intervenir a la conferència del govern català a la capital del Regne d'Espanya. L'auditori de Cibeles, llogat a l'ajuntament de Madrid pel consistori català, estava ple. En les tres intervencions, seguint el mateix orde que la conferència a Brussel·les, els tres catalans han efectuat discursos de to conciliador i docent. Però el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, també ha tingut temps per deixar caure tres bolets a l'unionisme espanyol.

Mastegot 1 - Elogiar Manuela Carmena

Carles Puigdemont ha començat el seu discurs amb paraules d'agraïment per Manuela Carmena, alcaldessa de Madrid, per haver permès que el govern de la Generalitat hagi pogut llogar un espai públic municipal per a explicar-se a la capital espanyola. De fet, l'alcaldessa ha estat fortament criticada per tot l'unionisme més recalcitrant, des del PP a Ciudadanos però també passant pel PSOE i tota la caverna mediàtica. El gest del president ha estat respost amb una ovació.

Mastegot 2- Recordar la judicialització de l'Estat

Carles Puigdemont no ha tingut pèls a la llengua i ha recordat a l'Estat espanyol, i a casa seva, la judicialització contra el procés. Ha recordat que no aporta solucions sinó que encara fa més gran el problema i ha acabat sentenciant que:

Mastegot 3 - Diguin el que diguin, el referèndum es farà

Per acabar, Puigdemont ha deixat clar que amb diàleg o sense el referèndum es farà. És més, a les acaballes del discurs el president ha explicat que la següent oferta de diàleg ja no serà per fer el referèndum sinó per acordar les condicions de la separació amistosa. El president ha estat aclamat amb un gran aplaudiment en acabar el seu discurs.





