[Vídeo] Recupera els discursos sencers de Puigdemont i Junqueras a Madrid

han ofert aquest dilluns a Madrid ha omplert totalment l’auditori de l’Ajuntament de Madrid on ha tingut lloc, amb prop de 300 assistents entre els que hi havia representants d’una quinzena d’ambaixades, dels sindicats i de la patronal, del món de la universitat i portaveus de diverses forces, entre els que destaca la presència del líder de Podem, Pablo Iglesias, així com el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez. No hi ha assistit representants del PP, PSOE o C’s. La conferència –així com la reunió de Puigdemont, Junqueras i Romeva amb l’alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena- ha despertat l’interès dels mitjans, que hi ha envit una cinquantena de periodistes.