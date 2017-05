Els lligams empresarials de Dolça Catalunya

Última actualització Dimecres, 24 de maig de 2017 05:00 h

Des de directe!cat volem aprofundir una mica més amb la xarxa que s'amaga darrere d'aquest web ultra

El passat dilluns us explicàvem en aquest article publicat a directe!cat, que Alejandro Rosal Valls Tabernet (web, Facebook, Twitter i Linkedin) és l'única cara visible darrere del web ultra Dolça Catalunya. Avui volem aprofundir una mica més en la figura d'aquest personatge, i la xarxa empresarial que s'amaga darrere d'aquest web ultra.

Álex Rosal ha posat al servei del mercat la seva experiència editorial i els seus valors personals: la religió catòlica, Espanya i el RCD Espanyol.Al febrer de 2007 es posava a la venda el primer exemplar de la revista Chesterton. Una "publicació mensual d'analisis, informació i sentit comú" nascuda amb l'objectiu d'esdevenir d'argumentari per a la dreta espanyola. El projecte, editat per Álex Rosal, naixia sota la direcció del fundador de La Razón,, i amb la col·laboració de noms tan destacats comentre d'altres.Els promotors de la revista volien que Chesterton s'encarregués de dotar de fonaments sòlids als lectors "contra els eslògans del pensament progressista". I el projecte va començar fort, amb una tirada de 25.000 exemplars venuts. Però el projecte va durar poc, i al cap de només un any de vida, es va veure obligada a tancar . Tot i així, no va suposar la mort de la revista, ja que aquesta reprendria la seva marxa l'any 2015 de la mà d'Intereconomía.Tal i com Álex Rosal explica en la seva pròpia biografia , ha estat fundador de publicacions religioses d'abast nacional com Alfa y Omega o Fe y Razon. També és el director del diari digital Religión en Libertad , editat per la Fundación Nueva Evangelización para el siglo XXI, creada i presidida per ell mateix. Alfa y Omega és un suplement de caràcter religiós que edita la Fundación San Agustín, de l'Arquebisbat de Madrid que lidera, i que cada dijous es distribueix amb el diari ABC. El seu director és el periodista, famòs per les seves declaracions on justificava la violació de les dones solteres i promíscues. Fe y Razon és un altre suplement de caràcter religiós, nascut l'any 2000, que publicava el diari La Razón, i que va tancar portes 10 anys després, el juliol de l'any 2010, després d'una retallada constant, i a conseqüència de la inserció del diari oficiós de la Santa Seu 'L'Osservatore Romano', cada diumenge amb el mateix diari.Durant molts anys, l'empresa d'Álex Rosal va editar dos suplments religiosos de manera simultània en dos diaris que es feien la competència, malgrat que un era propietat de de l'Arquebisbat de Madrid, i l'altre era propietat de la seva societat Kairós Media SL.La capacitat d'emprenedoria d'Álex Rosal és important, i després de diferents projectes fallits, rebateja la seva societat Kairós Media SL com a Grupo Libres . D'aquí en pengen tres editorials: Libros Libres Buenas Letras , que a la vegada treballen conjuntament com a base d'una botiga online de llibres anomenada Ocio Hispano , botiga oficial del web ultra Dolça Catalunya.Des de Grupo Libres, Rosal edita també el diari digital Voz Perica , dedicat a la informació del RCD Espanyol a partir de notícies d'actualitat del club. Segons es descriu en el propi portal 'Ens agrada el nom d'Espanyol, que evoca la invitació a tots els catalans i ciutadans de la resta d'Espanya a que participin en el club', i que continuava explicant que 'no ens agrada que la política s'infiltri a l'Espanyol i que sigui un element de discòrdia i de manipulació per part d'alguns estaments de la nostra societat. Creiem que l'Espanyol ha de ser un només un club de futbol, independent dels poders polítics i que no ha de representar a cap moviment social o polític'.Un altre dels projectes de Grupo Libres és Mucha Vida , una revista digital que acosta els seus lectors al món de l'estètica, la salut els bons hàbits, les últimes tendències o la gastronomia, contribuint a una major qualitat de vida.I finalment, el projecte més destacat d'aquesta empresa és la productora La Contra TV , el canal audiovisual de La Gaceta, la principal capçalera informativa digital del Grupo Intereconomía. Tal i com expliquen ells mateixos 'La Contra TV ha posat en valor la "Marca España" davant el país fosc, dèbil i anti-democràtic que dibuixa el separatisme català'.Álex Rosal en declaracions a, el periodista va voler remarcar que tot i conèixer els responsables que hi ha darrere el blog de Dolça Catalunya ell no és "ni col·laborador ni promotor" i que només fa de proveïdor de llibres al web unionista.