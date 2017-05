El 'hooliganisme' d’‘El País’ contra el procés es descontrola en l’edició d’avui

Última actualització Dimarts, 23 de maig de 2017 10:15 h

Titlla la llei de transitorietat jurídica de "disbarat", "frau", "escàndol democràtic majúscul", "violació dels pilars de les democràcies avançades", "sectària" i "autoritària"

El diari El País continua la seva croada contra el procés en l’edició d’avui, després de filtrar ahir un suposat esborrany de la llei de transitorietat -que ja ha estat desmentit per Junts pel Sí. L’editorial del rotatiu és de les més contundents dels últims temps, superant avui La Razón o El Mundo, ja que diu que la legislació que es prepara és “de continguts preocupants, antiestatutaris i anticonstitucionals, sí, però encara pitjor: de contorns autoritaris, antidemocràtics i divisius de la ciutadania catalana”.

Segons l’editorial, “aquesta llei de ruptura és un disbarat i un frau” i també un “escàndol democràtic majúscul, que en primer lloc atempta contra els drets i les llibertats catalanes”. I el reguitzell de qualificatius pejoratius continua: “No és ja un model de baixa qualitat democràtica, sinó de frontal violació dels pilars de les democràcies avançades assentades en Estats de dret”.El diari també ha publicat una suposada nova filtració sobre la llei de transitorietat on, segons el titular a la portada del web, “la Generalitat controlarà la premsa per al referèndum”. Quan es clica a l’article, però, el titular canvia: “Els secessionistes acapararan les subvencions per al referèndum”. I a l’interior, s’explica que la legislació preveu donar als partits un temps als mitjans i unes subvencions per la campanya proporcional al seu pes al Parlament. Un model similar als dels blocs electorals actuals. Amb tot, l’editorial ho agafa per la via dramàtica: “La llibertat d’informació es restringiria als mitjans no oficials sobre els que planeja l’esperit sancionador”. A més, també diu que “la justícia no seria independent, sinó que seguiria pautes sectàries i autoritàries”.D’altra banda, el mateix diari també incorpora un altre article d’opinió sobre el tema, signat per Xavier Vidal-Folch . És de contingut similar, tot i que també utilitza altres desqualificatius per parlar de la suposada llei de transitorietat: “El text és un autocop contra la ciutadania catalana i la seva legalitat estatutària”. A més, així com ahir va fer el propi diari El País amb Pedro Sánchez, Vidal Folch compara el procés amb Trump: “Allò que va intentar ser una revolució dels somriures ha derivat en autoritarisme ultra. És un biaix contagiat del populisme extrem recentment instaurat als EUA i el Regne Unit”.I ho rebla equiparant el text amb la llei Fraga de censura de la premsa de 1966 i dient: “Com es denomina un règim amb censura de premsa, esclavitud dels tribunals davant l’executiu, sistema electoral trucat i violació de la legalitat vigent? Dictadura. Amb raó la cúpula secessionista ocultava aquest vergonyós text a l’opinió. Amén d’autocop és una grolleria jurídica”. No és la primera vegada, però, que Xavier Vidal-Folch arremet contra el procés de manera contundent.