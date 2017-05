La ministra de Defensa espanyola amenaça amb la “força” per aturar el procés

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

23 de maig de 2017, 14.52 h

La força de les armes contra la força de les urnes no hi teniu res a fer!





Spain as always, for ever and ever!

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7llXrPhnaV0



Mentre tant, en Rajoy, pio, pio, pio, com sempre.

http://olegif.com/bin/gifs/00/28/83.gif