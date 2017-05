Última actualització Dimarts, 23 de maig de 2017 12:30 h

El programa nacionalista espanyol, El Cascabel, informa amb desidia en directe dels atemptats

L'atemptat de Manchester ha provocat una de les escenes més lamentables del conegut programa nacionalista El Cascabel de 13TV, que cada nit analitza l'actualitat política amb el presentador Antonio Jiménez.

El presentador de 13Tv cuando salta la noticia de las explosiones en Manchester. Vergüenza ajena es poco. pic.twitter.com/weWeHrmF67 — ZerBe (@ZerBe_Zero) 23 de maig de 2017

En un moment del programa, quan Jiménez és informat que hi ha una última hora des de Manchester per un presumpte atemptat al Manchester Arena, el mateix presentador comença a comentar amb sorna si és un estadi de futbol, "és l'estadi del Manchester United?". El presentador, com que no rep rèplica, dóna pas al col·laborador que informa que els mitjans britànics apunten a un atac terrorista. Quan aquest acaba, Jiménez torna a insistir si el Manchester Arena és un estadi de futbol, "del Manchester United o del Manchester City?" moment en el qual el director de La Razón li recorda que "et donaré una lliçó, estimat germà, hi ha més coses a més del futbol", comentari que Jiménez respon amb un "no senyor! El futbol és el més important i el Madrid molt més!".