La conferència de Puigdemont aconsegueix el seu objectiu: ser el focus de la premsa europea

anònim Vilassar Vilassar

23 de maig de 2017, 14.29 h

Aquesta multinacional, amb més de 125.000 treballadors, diu que la independència de Catalunya no desencentivarà les inversions a casa nostra.



http://elmon.cat/noticia/201868/la-multinacional-bouygues-diu-que-el-proces-dindependencia-no-sera-un-problema-per-invertir-a-catalunya



FEIXISTES ESPAÑOLS, ON ÉS LA POR ? NINGÚ DE FORA LA VEU....

ARA, VOSALTRES SI QUE LA PORTEU PINTADA EN 3d A LA VOSTRA CARA !!!! SE US HA ACABAT EL BRÒQUIL I EL VIURE BÉ !!!!