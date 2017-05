El govern català liquida l’argumentari de Rajoy amb una apel·lació directa

Última actualització Dimarts, 23 de maig de 2017 15:25 h

Munté anuncia que en uns dies Puigdemont enviarà una carta al seu homòleg espanyol per oficialitzar l'oferta de diàleg

El govern de la Generalitat ha formalitzat avui l’últim cartutx que tenia previst gastar abans d’iniciar la unilateralitat: plantar una darrera oferta de diàleg a l’executiu de Mariano Rajoy. Ahir la va desenvolupar en una conferència a Madrid i avui el consell de govern l’ha oficialitzat en un acord de govern, tal com ha explicat la portaveu Neus Munté. Així, l’argumentari de la Moncloa, que menyspreava les crides al diàleg de Puigdemont per no ser formals i acusava així Catalunya de manca de diàleg, queda liquidat pel document aprovat pels consellers avui.

Munté ha informat que el Govern ha acordat sol·licitar formalment a Rajoy en els propers dies l’inici de negociacions sobre els termes i condicions per un referèndum. La idea es materialitzarà d’aquí a uns dies amb una carta que el president Puigdemont farà arribar al seu homòleg espanyol. Entre els arguments que concreta l’acord del consell de govern per fer aquesta proposta, destaquen les grans manifestacions dels últims anys, els suports que ha recollit el Pacte Nacional pel Referèndum i el manifest d’un grup de juristes “de prestigi” que afirmaven que una votació autodeterminista cabia dins la Constitució Espanyola.Munté no ha concretat quants dies esperaran a partir de l’enviament de la missiva per una resposta de Rajoy. Aquest termini, però, és rellevant, ja que quan es consideri que la Moncloa ignora la carta i no pensa respondre, Puigdemont ja es veurà legitimat per engegar la via unilateral seguint la lògica del “referèndum o referèndum”. Sobre els suposats fragments de la llei de transitorietat que ahir publicava El País, la portaveu del Govern ha assegurat que no treballen amb l’esborrany que ha transcendit.