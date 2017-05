La principal associació de jutges espanyols titlla de “totalitarisme” la llei de transitorietat

Última actualització Dimarts, 23 de maig de 2017 16:40 h

L'Asociación Profesional de la Magistratura trenca la neutralitat política que pregona per evitar situacions "que posen en perill la democràcia"

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Ni investigacions, ni instruccions, ni vistes, ni judicis. A la principal associació de jutges de l’Estat espanyol, l’Associació Professional de la Magistratura, no li han calgut cap dels principals procediments previstos per ‘dictar sentència’ sobre una llei de transitorietat que ni tan sols s’ha fet pública. L’entitat, que compta amb 1.300 jutges i magistrats, ha titllat el suposat text legislatiu d’“acte de totalitarisme independentista”. Això, malgrat que Junts pel Sí ja hagi desmentit que la informació d’El País sigui acurada, perquè es tracta d’un document “molt desfasat”.

Notícies relacionades

En un comunicat, l’APM considera que l’aprovació del text seria un “atac intolerable dirigit a imposar per la força dels fets una determinada solució del conflicte a tots els catalans, sobiranistes o no, i a la resta d'espanyols, sense legitimat democràtica i en contra de la legalitat constitucional”. Els estatuts de l’associació, situada a l’òrbita conservadora, diuen explícitament que els seus membres defensen la “neutralitat política”, però això no ha impedit que facin un pas endavant per defensar la unitat d’Espanya.Ho justifiquen dient que han de mantenir la neutralitat sempre i quan “es mantingui en els amplis límits de la Constitució”. I, segons ells, en el cas de Catalunya asseguren que tenen el “deure ètic de denunciar aquelles situacions que posen en perill la democràcia i les llibertats fonamentals”. I ho reblen: “La societat pot tenir la seguretat que els jutges no abdicarem del nostre compromís i actuarem sempre amb independència i subjecció exclusiva a la Constitució i a la Llei, en garantia dels drets dels ciutadans, de la majoria i de la minoria”.