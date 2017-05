La Diputació de Barcelona es volca en la commemoració dels 40 anys del retorn de Tarradellas

Última actualització Dilluns, 29 de maig de 2017 05:00 h

La jornada, impulsada per la corporació i l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, encetarà un conjunt d'actes commemoratius que es realitzaran al llarg de l'any per recordar que després de trenta-vuit anys de dictadura franquista i d'un forçat i llarg exili, Catalunya va aconseguir el restabliment de la institució d'autogovern. La Diba inaugurarà aquesta jornada del 7 de juny amb els presidents de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, i Tarragona, Josep Poblet, així com la consellera de Presidència de la Generalitat, Neus Munté, i l'Abat de Poblet, Octavi Vilà.

Al llarg del seminari s'analitzarà tota la trajectòria política de Tarradellas, des dels seus inicis quan es va forjar com a polític fins al seu retorn i el restabliment de la Generalitat, posant èmfasi, també, als anys de la Guerra Civil i al llarg exili a Saint-Martin-Le Beau.

Un cicle amb quatre commemoracions més

El retorn de Josep Tarradellas no és l'única efemèride que la Diputació de Barcelona commemorarà. Si fa tres anys la corporació barcelonina celebrava el centenari de la constitució de la Mancomunitat de Catalunya, la Diputació recordarà que ara fa cent anys va morir Enric Prat de la Riba i que també es va elegir a Josep Puig i Cadafalch com a segon president de la Mancomunitat. Les altres dues commemoracions del 2017 són el 125è aniversari de les Bases de Manresa i el 50è aniversari del moviment de regidors democràtics.