[Vídeo] L'eslògan homòfob que fa furor entre els unionistes contra Puigdemont, Junqueras i Romeva

Penós i esperpèntic, amb un to tan caspós... Insults homòfobs a @KRLS @junqueras @raulromeva @ERC_lgtb @LGTBIcat @CasalLambda @LGTBCCOOCat pic.twitter.com/y5whU5lOMK

L'afirmació va exaltar els assistents que van començar a cridar 'arriba España". Fins i tot, se sent alguns falangistes assegurar amb fermesa que sí, que són una "panda de maricones" i algú altre que hi afegeix "una panda de cabrones".

Un dels discursos a peu de la plaça que va engrescar més als fatxes unionistes i que va causar més furor i aplaudiments va ser el que va elaborar un dels oradors que es va fer amb la megafonia. Deia textualment: "vienen buscando pelea y las peleas que buscamos las encontramos y las ganamos. No vamos a prmitir que se disuelva España y mucho menos por una panda de maricones" en referència a el president de Catalunya, Carles Puigdemont, el vicepresident del govern, Oriol Junqueras i el conseller d'exteriors Raül Romeva.

