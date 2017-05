Última actualització Dimarts, 23 de maig de 2017 18:30 h

El president espanyol adverteix que el seu govern “preservarà” la “democràcia i l’Estat de dret”

ACN Madrid .- El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha equiparat aquest dimarts des del Senat l’actuació del Parlament i del Govern de la Generalitat per reformar el Reglament del Parlament i tirar endavant la Llei de transitorietat amb les que adopten els governs de les “pitjors dictadures”. Durant la sessió de control al seu govern, i en resposta a una pregunta de la portaveu d’ERC al Senat, Mirella Cortès, Rajoy ha assegurat que la decisió de les formacions independentistes de reformar el Reglament per aprovar la Llei de transitorietat “en 24 hores”, “sense debat, sense que l’oposició pugui dir res i liquidant la unitat nacional i segles d’història d’un país” és “una de les majors cacicades que ha vist en democràcia”, i quelcom que només passa “en les pitjors dictadures”. En tot cas ha advertit que de moment “Espanya és una democràcia i un Estat de dret” i el seu govern el “preservarà”.

Rajoy ha respost d’aquesta manera la portaveu d’ERC, que l’ha acusat “d’esquivar el diàleg” perquè “prefereix imposar que escoltar”. Cortès ha recordat que les institucions catalanes han proposat en 15 ocasions els canvis legislatius per fer possible el referèndum amb resposta negativa per part del govern espanyol, però “no ens conformem” . “La millor resposta és posar les urnes i que el poble decideixi”, ha dit Cortès, “i a això se li diu democràcia”.

La portaveu d’ERC ha advertit el govern espanyol que no impedirà el referèndum ni ell, ni el TC, ni “tots els artefactes que utilitzin” contra el referèndum, tot i que ha insistit que la Generalitat està “disposada a negociar”, com ho demostra, ha dit, la sol·licitud formal de la Generalitat al govern espanyol sobre els termes i condicions del referèndum.

En la seva resposta, Rajoy ha insistit que cal “respectar les normes i l’Estat de dret” i ha acusat el Govern i les forces independentistes de pretendre “saltar-se la Llei”. El president espanyol ha reclamat de nou a Puigdemont que accepti comparèixer al Congrés per defensar els canvis legals per fer possible la consulta i a acceptar el criteri de les Corts. A més, ha apuntat que si ho fa ell acceptarà el cara a cara. “Si hi va el senyor Puigdemont debatré amb ell, i espero que tingui la valentia, la determinació i el coratge de fer-ho”, ha dit.

En tot cas ha assegurat que ni ell ni el seu executiu acceptaran “xantatges” ni “amenaces” sobre una declaració d’independència en cas de no acordar el referèndumi ha afegit que la Llei de transitorietat jurídica “és un dels majors disbarats que ha vist en els anys de democràcia”. “No estic disposat a parlar amb qui en el cas de no fer el que ell digui m’amenaça amb fer una llei de transitorietat jurídica per anar-se’n d’Espanya”, ha sentenciat.

