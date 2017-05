La #MarcaEspaña fa aigües a Austràlia

Última actualització Dimarts, 23 de maig de 2017 19:30 h

Un buc construït a Espanya i venut al país oceànic té errors de disseny i no pot maniobrar bé

El diari australià The Sydney Morning Herald ha publicat fa un parell de dies una notícia en referència a un buc de guerra construït per l'Estat espanyol el HMAS Adelaide i que ha estat tot un fiasco. Un error de disseny causa problemes en la propulsió i s'haurà de quedar atracat al port durant uns mesos fins que Navantia ho repari, assumint tots els costos.

La marca Espanya fa aigües

Els problemes de propulsió dels dos nous vaixells de guerra que han costat al contribuent 3.000 milions de dòlars australians (uns 2.000 milions d'euros) podrien ser conseqüència d'errors de disseny fonamentals, segons han revelat caps de l'Armada australiana que han confirmat que almenys un dels navilis es perdrà unes maniobres importants amb els Estats Units el mes que ve. Un problema tan fonamental implicaria que el constructor del vaixell, la firma espanyola Navantia, es fes càrrec dels costos.

L'armada australiana se'n fa creus

El diari australià reproduiex les paraules de l'aclaparat Almirall Barrett de l'armada: "Am I disappointed? Yes. We were not expecting to find this," (Si estic disgustat? Sí. No esperàvem trobar-nos amb això).

Navantia, repeteix



L'empresa va ser la responsable de construir un submarí inviable pel seu sobrepès. Es tractava del primer submarí de construcció espanyola des dels anys 50 del segle passat. La drassana Navantia, qui va assumir el projecte, s'enfrontava a un repte històric, però una vegada constatat l'error, va admetre que aniria a buscar ajuda a l'estranger per 'aprimar' l'embarcació. Davant de la 'cutreria' espanyola, els acords futurs perillen. Cal recordar que tot just fa un any Navantia havia de començar a construir aquest juny a les seves drassanes de Ferrol els dos vaixells d'aprovisionament de combat per la Royal Australian Navy. Aquests dos vaixells, Auxiliary Oil Replineshment (AOR, en sigles angleses), formen part de l'últim contracte signat per la drassana estatal amb l'armada australiana.

