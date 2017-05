Un professor flamenc exigeix al govern belga donar suport al procés català

Última actualització Dimecres, 24 de maig de 2017 10:20 h

Bart Maddens creu que els països de la UE es posicionaran quan el xoc pel referèndum arribi

Guifré Jordan @enGuifre– El professor de la universitat flamenca de Lovaina Bart Maddens ha instat el govern de Bèlgica a donar suport al procés català quan arribi el moment clímax del referèndum. En un article a la revista Knack, el també politòleg diu que “l’escalada del conflicte català d’alguna manera causarà un xoc a Europa i els països de la UE no podran amagar més el cap sota l’ala”. És per això que, segons ell, Bèlgica s’haurà de definir. En aquest sentit, diu que “el govern belga està dominat per un partit que simpatitza amb els independentistes catalans. Esperem que l’N-VA [la formació sobiranista flamenca] pugui convèncer l’executiu d’escollir el bàndol correcte en el conflicte català”.

Maddens fa un repàs del procés d’ençà les eleccions al Parlament de 2015 i constata que “el drôle de guerre [guerra de broma] entre Catalunya i Madrid sembla que s’acaba, les hostilitats reals estan venint”. Així, explica el contingut de la filtració d’El País de dilluns, menciona la conferència de Puigdemont a Madrid també dilluns –i cita el digital Doorbraak per assegurar que hi va assistir l’ambaixador de Bèlgica–, diu que el president català té encara la “porta oberta” per un referèndum pactat, tot i que prepara un d’unilateral per si Madrid no s’assegués.El professor universitari no preveu que la Moncloa vulgui obrir negociacions, sinó que farà tot allò a les seves mans per aturar un plebiscit amb legalitat catalana: “Les possibilitats són altes que Madrid se’n surti en sabotejar el referèndum, i en aquest cas el moviment independentista pressiona perquè es declari la independència”. Maddens fins i tot especula amb la possibilitat que els funcionaris hagin de triar legalitats i apunta que tot el sistema legal es mantindria fidel a l’Estat, però creu que “és menys probable” que els Mossos també s’alineïn amb el govern espanyol. Tot plegat, segons ell, “podria dur el país al límit d’una guerra civil, tot i que el moviment independentista s’oposarà a qualsevol repressió de Madrid”.