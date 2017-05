Puigdemont es veurà les cares en privat amb el fiscal general de l’Estat

La reunió privada entre el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, avui a partir de dos quarts de sis de la tarda es produirà "dins de la cortesia institucional", segons ha explicat la Fiscalia en un comunicat. Aquest dijous, Barcelona acollirà per primera vegada la Junta de fiscals superiors de les comunitats autònomes i la trobada de Maza amb el president català, a porta tancada, se celebrarà en la "seva qualitat de titular de la més alta representació de la Generalitat i de la representació ordinària de l'Estat a Catalunya". En la reunió, també hi participarà el conseller de Justícia, Carles Mundó.

