Miquel Calçada farà un programa de ‘ràdio’ diari per decantar el país cap a la independència

Última actualització Dimecres, 24 de maig de 2017 13:15 h

El PDeCAT comença la seva campanya pel Sí el dijous 1 de juny amb l’objectiu de convèncer 200.000 indecisos

El PDeCAT s’apunta a les diverses campanyes per la independència i n’engegarà una de pròpia el proper dijous 1 de juny. El partit dirigit per Marta Pascal i David Bonvehí es fixen l’objectiu d’anar a la caça d’indecisos i incorporaran diversos elements innovadors per intentar-ho. El més destacable és el programa de ‘ràdio’ que farà Miquel Calçada cada dia fins la vigília del referèndum donant arguments pel Sí.

La directora de la campanya, la diputada de Junts pel Sí Montserrat Candini, ha explicat en una roda de premsa aquest dimecres al matí que l'objectiu és convèncer els 150.000 o 200.000 indecisos que el partit calcula que hi ha. A més, ha explicat de què constarà la proposta de Calçada, batejada com ‘la ràdio del sí’. Tots els dies que duri la campanya -des de l'1 de juny fins el dia abans del referèndum- el comunicador penjarà a les 17:14 hores un arxiu en format digital per explicar motius per votar 'sí' a la consulta. El PDeCAT busca així "viralitzar" els arguments per guanyar el referèndum.D'altra banda, la formació també activarà un servei de Whatsapp per resoldre dubtes sobre la independència i el referèndum que, alhora, servirà perquè qui ho vulgui pugui apuntar-se com a voluntari de la campanya. Candini, diputada parlamentària de JxSí i alcaldessa de Calella (Maresme), també s'ha mostrat convençuda que "relativament aviat" hi haurà un "punt de trobada" dels diversos partits i entitats independentistes en les seves respectives campanyes.