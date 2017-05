La indigna manipulació de l'enquesta de El País al descobert

Última actualització Dijous, 25 de maig de 2017 05:00 h

Una de les preguntes estrella de l'enquesta, que pretén aportar dades empíriques sobre el comportament electoral dels catalans si hi hagués un referèndum, és la següent:

"Imagine que en algun momento se negociara con el Gobierno español, un referendum plenamente legal sobre la posible independencia de Catalunya. ¿Qué es mas probable que acabara votando?

La resposta està desglossada per partits i els tants per cents de vot que votaria sí o no dels seus votants. És curiós observar com tot i que el partit majoritari, dividit entre ERC i PDeCAT, Junts pel Sí, més els vots de la CUP, alguns del PSC i dels comuns, només surti un 42% de 'Sí' davant un 49% de 'No'.



Quan es pretén manipular un contingut i surt a la llum es produeix l'efecte Streisand. Així és com s'anomena el fenomen pel qual l'intent d'amagar o censurar una informació produeix l'efecte oposat, fent que el que s'intentava ocultar obtingui una major difusió. Generalment els intents de censura van dirigits amb cartes que també amenacen d'emprendre accions legals si el contingut no és retirat. La mateixa censura fa que el contingut esdevingui més popular i acabi escampant-se, ja sigui per les xarxes socials o xarxes de compartir arxius.

ha convertit els tants per cents de dins de cada partit del 'Sí' i del 'No' que diu l'enquesta de El País traspassant-los en vots basant-se en els resultats de les eleccions del 27 de setembre del 2015. Amb les dades a la mà, els vots del 'Sí' sumarien un total de 2.018.415 davant dels 1.727.914 del 'No'. Hi hauria un total de vots que es van produir el 27S que no podem atribuir que són els de partits que no tenen representació i els vots en blanc i nuls, un total de 367.915.Sobre el total de vots, és a dir, la participació que hi va haver en les passades eleccions catalanes, que va ser de 4.144.214 vots, podem calcular el tant per cent del 'Sí' del 'No' i i el restant que és indecís o va votar opcions de les quals no tenim dades (blanc, nul o partits sense representació).El resultat és 49% de 'Sí' un 42% de 'No' i un 9% restant. Com que en tot referèndum només compten els vots de 'Sí' i 'No' si fem la suma dels dos podem obtenir un nou total per a calcular els tant per cents finals. S'aquesta manera, s'accentua la diferència clarament a favor del 'Sí' amb un 53,88% davant d'un 46,12% del 'No'.