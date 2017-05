[Àudio] El ministre de l’Interior obre la porta a intervenir els Mossos

Última actualització Dimecres, 24 de maig de 2017 15:05 h

Zoido no descarta cap mesura excepcional per parar els plans de Puigdemont, que titlla de "xantatge"

El ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, s’ha posat a l’alçada de les declaracions dels ministres Dastis i també de Cospedal, que arribava a esmentar que els plans de Puigdemont podien arribar a ser un “cop d’estat”. En una entrevista al programa de Federico Jiménez Losantos a esRadio, Zoido no ha descartat que el govern espanyol impedeino xi la celebració d’un referèndum intervenint els Mossos d’Esquadra.

En concret, una col·laboradora del programa li ha preguntat si l’executiu de Rajoy està preparat per prendre el control de la policia catalana i ell ha respost: “No li quedi el menor dubte que l’Estat, el govern de la nació, prendrà totes les mesures que hagi de prendre. No li quedi cap dubte”. Així, no ha desmentit aquesta possible mesura de força en una situació límit, com tampoc ha negat titllar el full de ruta de Puigdemont de “cop d’estat”.A més, ha reiterat les paraules de Mariano Rajoy afirmant que la Generalitat està plantejant un “xantatge” amb l’última oferta de diàleg posada sobre la taula dilluns amb la conferència de Madrid i que no el consentiran. Zoido també ha afirmat que el procés s'ha accelerat perquè "quan els interessa no fan cas ni al consell [de garanties estatutàries] que tenen a Catalunya".Podeu recuperar l'àudio en aquest àudio (minut 36):