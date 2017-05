El Parlament podria aprovar la llei de desconnexió amb Rajoy en banyador

Última actualització Dimecres, 24 de maig de 2017 16:10 h

ACN Barcelona .- JxSí ha presentat una esmena a la reforma del reglament del Parlament per habilitar la segona quinzena d'agost com a període ordinari de sessions. El reglament actual estableix que hi ha dos períodes ordinaris de sessions, de l'1 de setembre al 31 de desembre i del 15 de gener al 31 de juliol. Amb la modificació que proposa JxSí, el primer període començaria el 15 d'agost, és a dir, uns quinze dies abans. Aquest canvi permetria que durant la segona quinzena d'agost continuïn corrent els terminis per presentar esmenes i, per tant, no s'aturaria la tramitació d'iniciatives parlamentàries. Una altra conseqüència és que seria més àgil convocar un ple del Parlament. És possible convocar-lo fora del període de sessions però s'han de complir un seguit de requisits.