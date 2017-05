[Fotos] Un parell de tancs de l'exèrcit espanyol es passegen per la Diagonal de Barcelona

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

24 de maig de 2017, 18.56 h

Ens venen a portar el que ens correspon car els hem pagat i son nostres. Encara ens en falten mes de tancs, com també avions de caça i diferents vaixells i dos porta-avions. El submarí que s'enfonsa, no cal! Camions plens d'armament i d'altres. Quant els tinguem, ja els hi vendrem a ells sinó, per fondre i fer vies de tren.





We never will surrender until achieve out of the dictatorship of spain and get the freedom. ||*||