Puigdemont oficialitza per carta el que pot ser l'últim intent per fer un referèndum pactat

Última actualització Dimecres, 24 de maig de 2017 19:30 h

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ja té la sol·licitud formal per a l'obertura de negociacions sobre "els termes i les condicions" del referèndum que s'haurà de celebrar "al més aviat possible". En el text enviat a la Moncloa, Puigdemont defensa que ha arribat el "moment imprescindible" perquè els dos governs se seguin a la taula per dialogar i fer front a una qüestió, la catalana, que és un assumpte d'estat que requereix la "màxima atenció". La carta signada per Puigdemont adjunta l'acord de govern aprovat ahir pel Consell Executiu que demana iniciar negociacions, i també hi ha la moció aprovada pel Parlament el 18 de maig que "reitera la voluntat del Govern de celebrar un referèndum pactat amb el govern espanyol i d'acord amb els termes que estableix la Comissió de Venècia".

En la missiva del president, Puigdemont exposa que "tal com li he manifestat personalment i també hem expressat públicament de manera reiterada, el Govern de la Generalitat té la màxima voluntat de buscar una solució política pactada i acordada que doni resposta a la demanda de la ciutadania de Catalunya per poder decidir sobre el seu futur", d'aquesta manera Puigdemont inicia la carta dirigida a Rajoy. I s'acomiada del president del govern espanyol afirmant que el Govern queda a l'espera de la seva resposta per començar el diàleg "com més aviat millor".

El Govern es reafirma en la seva "ferma voluntat d'obrir una negociació que permeti celebrar un referèndum acordat amb el govern espanyol" i demana iniciar "com més aviat millor una negociació" sobre els termes i les condicions del referèndum. En la carta no s'especifica quines condicions creu el Govern que ha de tenir la consulta i es deixen aquestes qüestions per debatre en el marc d'una taula de negociació.