Última actualització Dijous, 25 de maig de 2017 09:30 h

Es tracte d'una estratègia del PDeCAT per denunciar els incompliments de la gestió dels comuns

El Run-Run, cançó que va fer furor entre els seguidors d'Ada Colau a la campanya de les municipals passades, se li ha girat en contra. El PDeCAT de Barcelona ha editat un diari (de moment amb un únic número) que asseguren "que l'Ajuntament de Barcelona no vol que llegeixis". Es tracta d'un balanç del Grup Municipal Demòcrata sobre els dos primers anys de mandat del Govern d'Ada Colau.

La publicació, que també s'hi pot accedir on-line , consta de 8 planes on es fa un repàs a totes aquelles qüestions polèmiques que, segons el PDeCAT, l'ajuntament i els comuns, juntament amb el PSC, no han sabut resoldre amb encert o, fins i tot, han errat estrepitosament.

Així doncs, titulen l'exemplar amb un "Suspesa" i una foto de l'alcaldessa. El contingut explica des del 'boom' del lloguer passant per la vaga de metro, el tramvia, els nyaps com l'estàtua de Franco, les superilles i fins i tot hi ha una secció 'rosa' on explica com diferents dirigents han endollat a les seves parelles.