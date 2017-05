Última actualització Dijous, 25 de maig de 2017 11:35 h

Sànchez reclama al govern espanyol pactar el referèndum com "l'acte de major intel·ligència política" des del retorn de Tarradellas

ACN Barcelona .- El president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha advertit que el govern espanyol vol "encotillar" el procés amb conceptes com "colpistes i sediciosos" i crear així un "marc mental i un referent comunicatiu preparat per justificar quan es produeixin intervencions extremes de la Fiscalia, l'Audiència o el Suprem".

"Estan preparant la tempesta perfecta per actuar de manera excepcional contra els fonaments democràtics de la participació ciutadana en referèndum", ha assegurat aquest dijous en una conferència al Forum Europa Tribuna Catalunya, a Barcelona. Sànchez, que ha lamentat que l'Estat només "s'activi per combatre" el referèndum, ha afegit que per impedir-lo haurà d'utilitzar tota la seva "capacitat coercitiva". Precisament per això ha advertit que pactar la consulta vinculant amb la Generalitat seria "l'acte de major intel·ligència política" de l'Estat des del retorn de Tarradellas.

