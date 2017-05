Irlanda, el nou amic de Catalunya al món

anònim Vilassar Vilassar

Poc a poc van sortint per tot arreu amants de la democràcia i les llibertats universals. Aquí tenim aquests 5 o 6 països europeus que tenen bona sintonia amb els postulats catalans.



Suposo que els feixistes espaÑols cada cop es deuen veure més aïllats i més observats per tothom, i pararan molt de compte en no fer res que enervi a la societat europea i catalana... , per la factura que immediatament els pot passar.



MARXEM JA !!!!