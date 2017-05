Comença a escalfar-se el debat de les estelades i la xiulada just abans de la final de Copa

Última actualització Dijous, 25 de maig de 2017 15:10 h

L'associació Drets ha enviat una nota al ministeri de l'Interior i a la Federació Espanyola de Futbol avisant que podria ser un delicte requisar banderes independentistes

La polèmica que sol precedir les finals de Copa del Rei de futbol a les quals el Futbol Club Barcelona ha arribat en els últims anys ha passat desapercebuda enguany de moment. No obstant això, dos dies abans del matx que enfrontarà el Barça i l’Alabès, catalans i bascos novament, a l’estadi Vicente Calderón de Madrid, l’ambient es va escalfant. Diversos comptes de Twitter ja adverteixen que la xiulada a l’himne espanyol es repetirà, i l’associació Drets s’ha posat en alerta per si els organitzadors del partit intenten requisar estelades. La més que possible pluja d’expressions independentistes van fer que fa uns mesos el diari digital El Español especulés amb la no presència del rei Felip VI al partit.

Barcelona Alavés se prepara otra gran pitada histórica al himno, en la final de Copa 2017 — Sare Antifaxista (@Antifaxismoa) 18 de maig de 2017

El último partido q se jugará en el gran estadio Vicente Calderón será una pitada al Himno de España, vaya despedida, puto fútbol politizado — Carlos Fernández (@CfhValdi) 21 de maig de 2017

Para mi hoy doy por concluida la historia del Calderon lo del Sabado que viene es un partido engendro además habrá pitada al himno y tal... — Juanjo Sánchez (@juanjosato) 21 de maig de 2017

Al Barsa aun le queda su momento de gloria: el día de la copa con la pitada al rey, al himno y a la bandera de ESpaña. Eso les pone. — Jose Manuel (@usuariosevilla) 21 de maig de 2017

@futbolmahou @Atleti Para algunos será la pitada al HIMNO q se viene este sábado. ¿No había mejor despedida??? — ebj (@ebj1971) 22 de maig de 2017

Gracias a Rosell, Pedro Sánchez y la celebración del Madrid hemos conseguido q todavia no se hable de la pitada al himno del próximo sabado — Jordi Mata (@JordiMata_ND) 23 de maig de 2017

Poco se está hablando de la gran PITADA al HIMNO q despedirá al Vicente Calderón. Eso en el BERNABEU no pasa ni pasará. — ebj (@ebj1971) 23 de maig de 2017

@VMalo8 :"La xiulada a l’himne de la Copa del Rei no serà exagerada perquè Vitorià és la ciutat més espanyolista del País Basc" — La Ronda (@LaRondaTV) 25 de maig de 2017

Enguany que el Madrid ha guanyat la Lliga no es parla de suspendre la Final de Copa si hi ha xiulada a l'himne ni de polèmiques semblants. — Jordi Sebastià (@Jordisebastia) 24 de maig de 2017

L’entitat ha enviat una nota al Ministeri de l’Interior, a la Delegació del govern espanyol a Madrid i a la Reial Federació Espanyola de Futbol, en què adverteix que si es requisen estelades a la final de la Copa del Rei que es disputarà dissabte entre el Barça i l'Alabès a l'estadi Vicente Calderón es podria estar cometent un delicte. L'associació d'advocats vol evitar que es torni a repetir l'episodi de l'any passat, quan l'aleshores delegada del govern espanyol de Madrid, Concepción Dancausa, va donar l’ordre de prohibir i incautar estelades durant la final de la Copa. En aquest sentit, recorda la mesura cautelar decretada pel jutjat número 11 de Madrid –forçada precisament per Drets– que deixava sense efecte la prohibició imposada per Dancausa.D’altra banda, és més que probable que l’himne espanyol rebi una sonora xiulada a l’inici de l’últim partit que allotjarà l’estadi Vicente Calderón abans del seu enderrocament. Tot i que no hi ha hagut massa rebombori mediàtic, alguns comptes de Twitter ja avisen que molts dels aficionats blaugranes que es desplacin a Madrid repetiran el polèmic gest dels últims anys. Tant és així que hi havia dubte de si el rei Felip VI assistiria al partit, però finalment ho ha confirmat, i hi anirà acompanyat de membres del govern espanyol.El grup de seguidors més radicals de l'Alabès, els Iraultza, que vol dir "revolució" en basc, segons fonts consultades per directe!cat, és "molt probable que també xiulen l'himne espanyol". El grup és poper a la ideologia 'euskaldun' i, per tant, a favor de la independència d'Euskal Herria.