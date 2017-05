Fachin planteja un debat a les bases per decidir sobre el referèndum amb les cartes marcades

Última actualització Divendres, 26 de maig de 2017 05:00 h

La direcció de Podem 'recomana' l'opció més ambigua de les tres que ha posat sobre la taula

La direcció de Podem ha anunciat que engega un debat amb les bases de la formació perquè ‘des de baix’ es decideixi quin posicionament prendrà el partit si el president Puigdemont acaba convocant un referèndum unilateral. Albano-Dante Fachin ha posat tres opcions sobre la taula, des de només acceptar una votació pactada, fins a unir-se al plebiscit unilateral, passant per entomar la votació però només com si fos una mobilització més, com un segon 9N. El procés sembla del tot transparent i d’empoderament total de les bases, però... La direcció ha revelat avui quina de les tres opcions ‘recomana’ en la discussió.

Fachin tria l'opció ambigua

I, com era d'esperar, la direcció de Podem ha escollit la tercera via, el camí del mig, l'opció més ambigua: acceptar la votació de Puigdemont però interpretar-la com un "acte de mobilització popular" encara que no sigui vinculant. Segons ha afirmat l'Agència EFE, el líder del partit, Albano-Dante Fachin, farà arribar un vídeo als cercles de Podem per animar les bases a participar d'aquesta debat que ha de començar a donar resultats l'11 de juny. En el clip, té previst explicar que la direcció aposta per l'opció intermèdia, però és clar, donarà 'llibertat' a les bases per escollir quina de les tres possibilitats és millor.

Un debat incòmode

El referèndum és una pedra en el camí de Podem, la separació amb Catalunya en Comú ha fet visible la cara més descarada d'Albano Dante a l'hora d'exigir als comuns un posicionament clar sobre el suport, o no, que aquests tindran amb la convocatòria que, segurament, cridarà a les urnes els catalans setembre vinent. Tanmateix, a mesura que més s'aproxima la data perquè Podem decideixi com actuar amb el referèndum la direcció del partit ha anat reconsiderant aquesta exigència cap als comuns i ha apostat per una postura ambigua que no distingeix res la força morada amb la d'Ada Colau i Xavier Domènech que sota la bandera del "sobiranisme" eviten pronunciar-se oficialment. El referèndum no és només un debat incòmode per als comuns, ho és també per a Podem.

